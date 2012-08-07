Twitter用户传谣阿萨德可能已死 俄官员出面否认

马来西亚警方指认一名朝鲜使馆官员为金正男遇刺案嫌犯
路透吉隆坡2月22日 - 马来西亚警方周三指认一名朝鲜使馆高级官员为金正男遇刺案的嫌犯之一，并称另一嫌犯与朝鲜航空公司有关联。
路透莫斯科8月6日电---一位Twitter用户周一发布假消息援引俄罗斯驻叙利亚大使的话称，叙利亚总统阿萨德可能已被杀，迫使俄罗斯官员紧急出面否认。
该用户冒充俄罗斯内务部长克罗克特斯夫（Vladimir Kolokoltsev），援引俄罗斯驻叙利亚大使Sergei Kirpichenko的话称，阿萨德“可能已经被杀或受伤”。
俄罗斯内务部和俄罗斯驻叙利亚大使馆否认了这一消息的真实性，随後同一Twitter账号发布一条消息称“该账号是假的”。该用户未说明发布这一谣言的目的，不过油市却受到短时影响。
在被问及这一谣言时，俄罗斯驻叙利亚大使馆新闻专员Artyom Savelyev在电话里说：“我们的大使从未说过类似的话。”
俄罗斯内务部发言人称，克罗克特斯夫没有Twitter账号。（完）
编译：侯雪苹 发稿：张家伟
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