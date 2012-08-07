Twitter用户传谣阿萨德可能已死 俄官员出面否认

路透莫斯科8月6日电---一位Twitter用户周一发布假消息援引俄罗斯驻叙利亚大使的话称，叙利亚总统阿萨德可能已被杀，迫使俄罗斯官员紧急出面否认。

该用户冒充俄罗斯内务部长克罗克特斯夫（Vladimir Kolokoltsev），援引俄罗斯驻叙利亚大使Sergei Kirpichenko的话称，阿萨德“可能已经被杀或受伤”。

俄罗斯内务部和俄罗斯驻叙利亚大使馆否认了这一消息的真实性，随後同一Twitter账号发布一条消息称“该账号是假的”。该用户未说明发布这一谣言的目的，不过油市却受到短时影响。

在被问及这一谣言时，俄罗斯驻叙利亚大使馆新闻专员Artyom Savelyev在电话里说：“我们的大使从未说过类似的话。”

俄罗斯内务部发言人称，克罗克特斯夫没有Twitter账号。（完）

编译：侯雪苹 发稿：张家伟

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