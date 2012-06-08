联合国谴责叙利亚新的屠杀事件

中国外交部驳斥特朗普 称中方无意利用汇率贬值获取优势
路透北京2月24日 - 中国外交部周五称，中国无意利用汇率贬值以获取竞争优势，以此回应美国总统特朗普的讲话。 美国总统特朗普周四称，中国是操纵汇率的“总冠军”。就在几小时前，新任美国财长刚刚承诺将更加系统地分析中国的外汇政策操作。 外交部发言人耿爽是在例行记者会上做出上述表示的。(完) (编译 刘秀红；审校 王洋)
路透联合国6月7日电（记者 Louis Charbonneau/Andrew Quinn）---联合国秘书长潘基文周四进一步向叙利亚总统阿萨德施压，谴责该国新的屠杀事件是“无法形容的暴行”。
潘基文和联合国特使安南指责阿萨德未遵守安南倡议的和平计划，潘基文对联合国安理会表示，可能是时候重新评估联合国观察员行动了，观察员行动并未能阻止叙利亚暴力事件。
“今天新闻报导al-Qubeir又一起屠杀......这令人震惊和厌恶。我们谴责这种无法形容的暴行，决心将责任人绳之以法。”潘基文在联合国大会特别会议上说。
反对派称，周三在al-Qubeir至少有78人被杀害。潘基文称，起初联合国观察员被阻止进入此处，现在正努力到达现场。他说：“我几分钟前刚刚听说，联合国观察员试图到达现场时，遭到小型武器射击。”
安南也谴责al-Qubeir屠杀事件，承认他的和平计划未奏效。他建议对不遵守和平计划的人实施惩罚，这将得到美国和其欧洲盟友的支持。
安南称：“我们要求各方遵守国际法和六点（和平）计划，必须清楚地告诉他们，不遵守和平计划就要承担後果。”
联合国外交官称，在後来的安理会闭门会议中，安南警告称叙利亚危机很快将失控，并呼吁对叙利亚政府施加“强大压力”，对破坏和平努力的行为进行惩罚。
外交官透露，潘基文称安南和平计划成功的希望下降，建议联合国尽快确定300人的观察员行动是否可持续、是否有效。（完）
编译：李富强 发稿：朱淑珍
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