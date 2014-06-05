联合国呼吁阿萨德把叙人民放在首位

克里姆林宫发言人拒绝评论俄军向俄朝边境移动的报导
路透莫斯科4月21日 - 俄新社周五援引克里姆林宫发言人Dmitry Peskov的言论称，对于俄罗斯正将军事硬件设施和军队运往俄罗斯与朝鲜边境地带的媒体报导，Peskov不予置评。
路透联合国6月4日 - 联合国负责人道主义事务的官员阿莫斯（Valerie Amos）周三表示，希望叙利亚总统阿萨德把本国人民放在首位。
联合国称，叙利亚约有930万人需要帮助，有250万人已逃离叙利亚。阿莫斯在新闻发布会上称，有约24.1万人仍被困在政府军包围的地区。
叙利亚周三宣布，阿萨德以近89%的得票率获选连任总统。阿莫斯说：“如果我现在能对他（阿萨德）说话，我会说‘把叙利亚人民放在首位吧’。”
“如果你把叙利亚人民放在首位，那我们就能确保人们得到适当的食物、有充分的水、享受适当的卫生条件和医疗。”
阿莫斯指出，安理会2月通过一项旨在向叙利亚扩大援助的决议，但决议未有效执行。
她谈到2月决议案时说：“执行及持续执行决议是个问题。”（完）
编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍
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