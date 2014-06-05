联合国呼吁阿萨德把叙人民放在首位

路透联合国6月4日 - 联合国负责人道主义事务的官员阿莫斯（Valerie Amos）周三表示，希望叙利亚总统阿萨德把本国人民放在首位。

联合国称，叙利亚约有930万人需要帮助，有250万人已逃离叙利亚。阿莫斯在新闻发布会上称，有约24.1万人仍被困在政府军包围的地区。

叙利亚周三宣布，阿萨德以近89%的得票率获选连任总统。阿莫斯说：“如果我现在能对他（阿萨德）说话，我会说‘把叙利亚人民放在首位吧’。”

“如果你把叙利亚人民放在首位，那我们就能确保人们得到适当的食物、有充分的水、享受适当的卫生条件和医疗。”

阿莫斯指出，安理会2月通过一项旨在向叙利亚扩大援助的决议，但决议未有效执行。

她谈到2月决议案时说：“执行及持续执行决议是个问题。”（完）

编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍

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