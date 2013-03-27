安南称对叙利亚军事干预已为时太晚

路透日内瓦3月27日（记者 Stephanie Nebehay） - 前联合国-阿盟联合特使安南称，对叙利亚进行军事干预已为时太晚，武装叙利亚总统阿萨德的反对派无法结束已持续两年的危机。

安南呼吁寻求政治解决方案，该方案应基于世界大国去年6月在日内瓦达成的协议。

他周二晚在日内瓦表示，“我认为不应对叙利亚进行军事干预，这已为时太晚，我不确信军事干预不会造成更多伤害。”

“冲突的进一步军事化，我认为这不是帮助叙利亚人民的方法，他们在等待杀戮停止，你们会发现正是远离叙利亚的一些人才迫切希望使用武力。”

“我本人的看法是，尽管太晚了，我们必须找到灭火的方法，而不是让火烧得更厉害。”

联合国安理会五个常任理事国的外长在日内瓦达成的协议呼吁叙利亚成立过渡政府，但对阿萨德可能扮演何种角色未予表态。

“如果大家谈论的是拥有完全执行权的过渡政府，这意味着现行政府将退出，大家需要努力作出改变。但是他们没有这么做，他们离开了日内瓦，再次开始吵架，”安南在谈到意见分歧的世界大国时表示。（完）

编译：程芳 发稿：王凤昌

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