西方质疑委任新特使接替安南的意义

路透联合国8月8日电(记者 Louis Charbonneau)---联合国大使表示，随着叙利亚进一步陷入全面内战，联合国的西方代表们越发怀疑重新委任新国际和平特使的意义。

联合国与阿拉伯国家联盟叙利亚危机联合特使安南宣布辞职时表示，因联合国安理会成员国之间陷入毫无希望的僵局，他无法开展工作。俄罗斯支持叙利亚，而美国、英国、法国则呼吁阿萨德下台。

这种政治僵局依然持续，并让联合国是否有必要在此刻继续进行斡旋这一问题复杂化。

联合国秘书长潘基文表示，他正在与阿盟秘书长阿拉比(Nabil Elaraby)就叙利亚特使人选进行讨论。联合国多名官员表示，最早会在周五公布一份声明。

对安南离职表示遗憾的俄罗斯也决定寻找接替安南的人选，确保联合国主导的外交通道开放。中国、南非和巴基斯坦等其他安理会成员国也支持俄罗斯的观点。

但安理会外交官表示，美国人认为找到接替安南的人选意义不大。在看出俄罗斯总统普京会继续否决联合国对叙利亚的任何制裁之後，美国对安南此前不愿置身事外越发不满。

奥巴马政府正谨慎加大对叙利亚反抗力量的支持。

一位要求匿名的安理会特使表示：“在俄罗斯首次否决後，美国人在去年10月就放弃了走安理会路线，之後对欧洲提议的支持也很不热心。他们还认为，安南应该早点承认失败而。”（完）

编译：靳怡雯 发稿：张家伟

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。