联合国阿盟叙问题特使将辞职--外交人士

(本文由路透中文网编译提供)

路透联合国5月1日 - 联合国外交人士周三称，联合国和阿盟的叙利亚问题特使卜拉希米（Lakhdar Brahimi）已经决定辞去斡旋人职务，因其无法忍受围绕如何结束叙利亚内战出现的僵局，且认为自己的角色已经受到损害。

联合国一名资深外交官称，卜拉希米被劝说至少再坚持留守“几日”，之后再考虑辞职，不过他稍后可能被任命为联合国秘书长潘基文的叙利亚问题顾问。

外交人士表示，卜拉希米希望与阿盟保持距离，因阿盟上月决定承认叙利亚反对派为叙利亚的合法代表。他感到阿盟的举动损害了他的中立性。

叙政府上周指责卜拉希米持倾向性立场，干预叙利亚事务。之前卜拉希米对叙利亚政府就反对派谈判要求所作的回应提出了批评，并暗示阿萨德不应再担任总统。

“他去意已决，”要求匿名的联合国资深外交人士提到卜拉希米时说道。“他似乎准备等一周左右……所有有关各方都希望他留任。”

“他感到阿盟方面所持的方向立场与联合国有所不同，他难以代表双方开展工作，”该外交人士表示。

卜拉希米周一在华盛顿会见了美国国务卿克里。一名要求匿名的美国国务院官员称，克里“重申了我们对他工作的支持，尽管面临着具有挑战性的局面”。（完）