联合国和叙利亚仍未能就化武调查达成协议

路透联合国8月13日 - 联合国周二称，联合国化学武器调查组准备前往叙利亚进行调查，但联合国与叙利亚政府经过两周谈判后仍未就确保调查人员安全达成协议。

“一旦叙利亚政府确认接受合作方式，调查组将会立即启程前往，”联合国在声明中称。

联合国近两周前称，叙利亚政府已同意联合国专家组前往据信使用过化学武器的三个地点进行调查。阿勒颇的Khan al-Assal是其中的一个地点，叙利亚政府今年3月称反对派在该地使用过化学武器。

联合国调查团前往的另外两个地点尚未确定。联合国称已接到13份叙利亚可能使用化学武器的报告，其中一份来自叙利亚政府，其他则主要来自英国、法国和美国。

“本周末，由塞尔斯特罗姆（Ake Sellstrom）博士带队的调查组已完成了前往叙利亚的所有必要后勤安排，”联合国称。

“与此同时，裁军事务高级代表凯恩（Angela Kane）仍在与叙利亚政府进行磋商，以便能尽快就合作方式达成协议，以确保调查组以适当的方式安全且高效的开展调查。”（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

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