联合国和叙利亚仍未能就化武调查达成协议

东北亚情势：美国防部对NBC有关对朝鲜采先发制人行动的报导不予置评
路透华盛顿4月13日 - 美国五角大厦周四对美国国家广播公司(NBC)有关可能对朝鲜(北韩)采取先发制人行动的报导不予置评，称政策规定国防部不能讨论未来的军事行动，“也不能公开推测可能出现的情况”。
(本文由路透中文网编译提供)
路透联合国8月13日 - 联合国周二称，联合国化学武器调查组准备前往叙利亚进行调查，但联合国与叙利亚政府经过两周谈判后仍未就确保调查人员安全达成协议。
“一旦叙利亚政府确认接受合作方式，调查组将会立即启程前往，”联合国在声明中称。
联合国近两周前称，叙利亚政府已同意联合国专家组前往据信使用过化学武器的三个地点进行调查。阿勒颇的Khan al-Assal是其中的一个地点，叙利亚政府今年3月称反对派在该地使用过化学武器。
联合国调查团前往的另外两个地点尚未确定。联合国称已接到13份叙利亚可能使用化学武器的报告，其中一份来自叙利亚政府，其他则主要来自英国、法国和美国。
“本周末，由塞尔斯特罗姆（Ake Sellstrom）博士带队的调查组已完成了前往叙利亚的所有必要后勤安排，”联合国称。
“与此同时，裁军事务高级代表凯恩（Angela Kane）仍在与叙利亚政府进行磋商，以便能尽快就合作方式达成协议，以确保调查组以适当的方式安全且高效的开展调查。”（完）
路透华盛顿4月13日 - 美国五角大厦周四对美国国家广播公司(NBC)有关可能对朝鲜(北韩)采取先发制人行动的报导不予置评，称政策规定国防部不能讨论未来的军事行动，“也不能公开推测可能出现的情况”。
路透上海4月14日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇 率指数周五较上日微跌0.08%至93.18；SDR篮子指数微升至95.27，BIS篮子指数微跌至94.16 。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌1.74%，SDR篮子指数跌0.24%，BIS指数跌2.17% 。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38% 。 CFETS篮子部分主要货币 今日中间价 较上日升贬点 数 人民币 6.874 -89 欧元 7.3103 286 日圆 6.3136 -30 港元 0.8843 -8.6 英镑
* 韩元下滑，因与朝鲜之间的紧张局势加剧 * 受假日因素影响市场交投清淡 * 特朗普言论继续令美元和美国公债收益率承压 路透东京4月14日 - 美元周五整理跌势，本周料将录得跌幅，因地缘政治紧张局势给避险货币日圆带来支撑。 美元指数 日内持平，但本周累计下跌0.6%。 美国总统特朗普周四称，朝鲜问题“将会得到解决”，与此同时中国敦促要谨慎，而外界愈发猜测朝鲜可能即将进行第六次核试验。 美元兑韩元 上涨0.6%，报1,136.5。 美国军方周四称，向伊斯兰国在阿富汗东部的隧道网络投放“炸弹之母”。这是美军在战事中使用过的最大的非核装置。 “我认为‘炸弹之母’是为了让朝鲜看看美国的军事实力，”东京外汇研究公司Global-info Co主管Kaneo Ogino称。 “但我们今天可能不会看到市场大幅波动，我想短线投资者已经做空美元，现在大家在等待下一个触发因素，”他称。 美元/日圆 日内小涨0.1%至109.17日圆，