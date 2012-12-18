叙利亚“非常担忧”极端组织获得化学武器

中国外交部驳斥特朗普 称中方无意利用汇率贬值获取优势
路透北京2月24日 - 中国外交部周五称，中国无意利用汇率贬值以获取竞争优势，以此回应美国总统特朗普的讲话。 美国总统特朗普周四称，中国是操纵汇率的“总冠军”。就在几小时前，新任美国财长刚刚承诺将更加系统地分析中国的外汇政策操作。 外交部发言人耿爽是在例行记者会上做出上述表示的。(完) (编译 刘秀红；审校 王洋)
路透联合国12月17日（记者 Michelle Nichols） - 叙利亚驻联合国代表Bashar Ja'afari在给联合国秘书长潘基文和安理会的信中称，叙利亚“非常担忧”一些国家可能向极端组织提供化学武器，随后嫁祸给叙利亚政府。
Ja'afari还指责美国政府支持叙利亚国内的“恐怖分子”，并散布叙利亚可能使用化学武器的消息。
美国表示，仅向叙利亚反对派提供人道主义援助和非武器性的帮助，但注意到一些盟友在武装叙利亚反对派。
阿萨德政府指责沙特阿拉伯、卡塔尔、土耳其、美国和其他西方国家政府支持和武装叙利亚反对派，但均遭到了有关国家政府的否认。
“我们在公开场合和通过外交渠道反复声明，叙利亚在任何情况下都不会使用任何化学武器，因为叙利亚政府保护其人民免受以美国为首的外国势力支持的恐怖分子侵害。”Ja'afari称。
“我们非常担忧某些支持恐怖主义和恐怖分子的国家可能向武装恐怖组织提供化学武器，然后嫁祸给叙利亚政府。”Ja'afari在信中写道。该信的日期为12月8日，不过周一才公开。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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