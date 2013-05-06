联合国调查人员称获得叙反对派使用沙林毒气证据

朝鲜半岛紧张局势升温之际 美国副总统彭斯将赴首尔访问
路透华盛顿4月14日 - 美国副总统彭斯周日将前往韩国，他的幕僚表示，这显示在朝鲜核计划引发紧张局势升温之际，美国恪守对盟友的承诺。
路透日内瓦5月5日 - 联合国人权调查人员周日称，他们从叙利亚内战伤者和医疗人员方面收集到的证据表明，叙利亚反对派使用了沙林毒气。
该调查委员会成员Carla Del Ponte表示，联合国叙利亚问题调查委员会没有看到叙利亚政府军动用化学武器的证据。
“我们的调查人员在（叙利亚）邻国探访了伤者、医生和战地医院，根据我看到的他们上周提供的报告，从伤者接受治疗的方式来看，可以强烈怀疑使用了沙林毒气，但是还缺少确凿的证据，”Del Ponte在接受Swiss-Italian电视台采访时说道。
“是反对派而非政府当局使用了（沙林毒气），”她用意大利语表示。
Del Ponte没有提供何时何地使用沙林毒气的详情。她曾任瑞士首席检察官和国际刑事法庭前南斯拉夫问题的检察官。（完）
编译：王凤昌 发稿：张家伟
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路透首尔4月14日 - 韩国警方周五表示，没有在三星生命首尔总部发现爆炸物。 一名警官对路透表示，派到位于首尔南部瑞草区三星生命大楼的警官下午1:38(0438GMT)称，没有发现爆炸物。 该建筑今日稍早被疏散，之前据称里边有爆炸物。(完) (编译 王颖；审校 于春红)
路透华盛顿4月13日 - 美国军方表示，为打击伊斯兰国(ISIS)在阿富汗东部地区的洞穴和隧道网络，美军周四投放了一枚有“炸弹之母”之称的大型空爆炸弹，这是迄今美国在战斗中使用的威力最大的非核爆炸装置。