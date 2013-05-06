联合国调查人员称获得叙反对派使用沙林毒气证据

路透日内瓦5月5日 - 联合国人权调查人员周日称，他们从叙利亚内战伤者和医疗人员方面收集到的证据表明，叙利亚反对派使用了沙林毒气。

该调查委员会成员Carla Del Ponte表示，联合国叙利亚问题调查委员会没有看到叙利亚政府军动用化学武器的证据。

“我们的调查人员在（叙利亚）邻国探访了伤者、医生和战地医院，根据我看到的他们上周提供的报告，从伤者接受治疗的方式来看，可以强烈怀疑使用了沙林毒气，但是还缺少确凿的证据，”Del Ponte在接受Swiss-Italian电视台采访时说道。

“是反对派而非政府当局使用了（沙林毒气），”她用意大利语表示。

Del Ponte没有提供何时何地使用沙林毒气的详情。她曾任瑞士首席检察官和国际刑事法庭前南斯拉夫问题的检察官。（完）

编译：王凤昌 发稿：张家伟

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