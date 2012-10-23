叙利亚称儿童是西方制裁的受害者

路透联合国10月22日电（记者 Michelle Nichols）---周一公布的叙利亚政府交予联合国秘书长潘基文的信函称，欧盟、美国及其他国家就叙利亚冲突向该国实施制裁是“不道德和非法的”做法，对叙利亚儿童构成伤害。

潘基文的儿童及武装冲突特别代表Leila Zerrougui近日发布报告，谴责叙利亚冲突双方对儿童实施轰炸、性暴力及虐待。叙利亚政府在信中对此作出回应。

叙利亚政府称，这些指责“没有事实根据且含有欺骗性”，依据的是媒体报导和反对派的指责，而不是事实。叙利亚政府表示，制裁措施伤害叙利亚儿童。

“儿童遭受这些制裁的负面影响最大，制裁也给各行各业带来了挑战，尤其是卫生部门，”叙利亚常驻联合国代表贾法里（Bashar Ja'afari）在这封10月4日的信函中写道。

“针对国家银行的制裁禁令引发货币兑换困难，已影响到儿童疫苗的进口和药物供应，导致医疗设备价格上升且供应变得不可靠，”贾法里说道。

他指出，叙利亚政府认为，“这些（针对叙利亚的）单边制裁的不道德且非法本质将显现出来”。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

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