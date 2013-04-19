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时事要闻 | 2013年 4月 19日 星期五 10:58 BJT

安理会一致谴责叙利亚侵犯人权行为

路透联合国4月18日 - 联合国安理会周四在叙利亚问题上达成罕见的共识，呼吁停止暴力升级，谴责叙利亚政府军和反对派侵犯人权。两年来安理会在叙利亚问题上一直存在分歧。

“暴力升级完全不可接受，必须马上结束。”安理会在一份不具法律约束力的声明中称。

在讨论叙利亚人权形势的恶化后，安理会“谴责叙利亚当局和任何武装组织侵犯人权的行为”。（完）

编译：李富强 发稿：王燕焜

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