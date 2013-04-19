安理会一致谴责叙利亚侵犯人权行为

普京称美国导弹袭击叙利亚违反国际法 损害美俄关系
路透莫斯科4月7日 - 多家新闻机构周五引述克里姆林宫报道称，俄罗斯总统普京认为，美国对叙利亚空军基地进行导弹袭击违反了国际法，这严重损害了美俄关系。
路透联合国4月18日 - 联合国安理会周四在叙利亚问题上达成罕见的共识，呼吁停止暴力升级，谴责叙利亚政府军和反对派侵犯人权。两年来安理会在叙利亚问题上一直存在分歧。
“暴力升级完全不可接受，必须马上结束。”安理会在一份不具法律约束力的声明中称。
在讨论叙利亚人权形势的恶化后，安理会“谴责叙利亚当局和任何武装组织侵犯人权的行为”。（完）
编译：李富强 发稿：王燕焜
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