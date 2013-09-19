联合国称其涉叙毒气袭击调查报告“无可辩驳”

路透联合国9月18日（记者 Louis Charbonneau/Michelle Nichols） - 联合国周三为其有关叙利亚毒气攻击事件的调查报告进行辩护，俄罗斯认为该报告存在片面之嫌。与此同时，联合国安理会五大常任理事国代表连续第二天召开会议，继续磋商西方国家起草的销毁叙利亚化学武器的决议草案。

联合国称，化学武器专家得出的调查结论不应受到质疑。上述调查报告认为8月21日发生在大马士革郊区的袭击动用了装有沙林毒气的火箭弹。

“报告中的结论无可辩驳，”联合国发言人内西尔基（Martin Nesirky）对记者称。“很显然，这是关于那起事件的一份全面、客观的报告。”

由瑞典科学家Ake Sellstrom带队的联合国化武调查组周一发布的报告证实，发生在8月21日的袭击使用了沙林神经毒气。

俄罗斯对上述报告提出质疑，认为调查结果存在先入为主之嫌且受到政治因素影响，并称叙利亚反对派实施了这次袭击活动。

“正如我们所见，不能这样片面且偏颇地将Ghouta事件全部归咎于叙利亚政府，”俄罗斯副外长谢尔盖·里亚布科夫（Sergei Ryabkov）在大马士革说道，他指的是西方国家对联合国调查报告的解读。

与此同时，俄罗斯、美国、英国、法国和中国常驻联合国的代表再次召开会议，磋商关于销毁叙利亚化学武器的决议草案。

这五大国常驻联合国的代表们在美国常驻联合国代表团召开了两个小时会议。会议结束后，美国常驻联合国代表鲍尔（Samantha Power）同俄罗斯常驻联合国代表丘尔金走到门边。丘尔金在离开时拒绝发表评论。

英国常驻联合国代表格兰特（Mark Lyall Grant）称：“这是一次漫长且有益的会议。”中国常驻联合国代表刘结一称，与会各方正在通力合作。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

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