中俄否决联合国关于叙利亚决议草案

路透联合国5月22日（记者 Michelle Nichols/Louis Charbonneau） - 俄罗斯和中国周四在联合国行使否决权，关于将叙利亚局势提交国际刑事法院的决议草案未获通过。

这是继叙利亚爆发内战后，俄罗斯和中国第四次否决有关叙利亚问题的决议草案。

美国常驻联合国代表鲍尔（Samantha Power）说，对叙利亚内战的受害者而言，“应该让历史记住谁和他们站在了一起，谁举手剥夺了他们应得的正义”。

鲍尔在投票后说：“多年后，我们的孙辈会问我们，为什么我们未能为那些生活在地狱中的人伸张正义？”

外交人士称，该决议草案由法国草拟，有超过60个国家附议，当时提交表决的时候就明知道会遭否决。除中俄以外，安理会其他成员国均投票赞成该决议草案。

俄罗斯常驻联合国代表丘尔金（Vitaly Churkin）则质疑，为何在明知会暴露安理会内部分歧的情况下，还要将该决议草案提交表决。

他说：“今日遭否决的这份决议草案，是试图利用国际刑事法院来助燃政治情绪，为最终实施外部军事干预埋下伏笔。”

他补充道：“我们相信，在叙利亚，正义终将得到伸张。那些犯下严重罪行的人将被惩罚，但要实现这点，首先需要和平。”

中国常驻联合国副代表王民称，中国一贯对安理会将一国局势提交国际刑事法院持保留态度。（完）

编译：朱淑珍 发稿：程芳

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