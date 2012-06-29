俄罗斯要求修改组建叙联合政府的安南计划--外交人士

路透联合国6月28日电（记者 Louis Charbonneau）---西方外交人士称，俄罗斯周四建议修改国际调解员安南提出的在叙利亚组建全国联合政府的计划，但遭到美国、英国及法国的拒绝。

不愿透露姓名的外交人士称，俄罗斯对安南计划提出的修改意见，与该国不愿支持推翻叙利亚总统阿萨德的政权有关。

俄罗斯同其他联合国安理会常任理事国本周告诉安南，他们支持组建过渡性内阁，这个内阁将包括政府官员和反对派人士，但会将“那些继续存在或参与可能损害过渡时期可信度、或破坏稳定及和解的人士排除在外”。

尽管安南在提案中没有明说叙利亚总统阿萨德不得在全国联合政府任职，但外交人士告诉路透，安南排除一些人士的想法明显指的是阿萨德。

安南提出的政治过渡计划旨在结束叙利亚长达16个月的冲突。俄罗斯、安理会其他四个常任理事国及中东主要国家本周六将在日内瓦召开高级别会议，安南的这项计划将是会议商讨的主要议题。

外交人士称，俄罗斯已要求安南在他的提案中删掉叙利亚全国联合政府将排除一些人士的措辞，这些外交官表示，俄罗斯这样的修改要求不可接受。

他们还称，安南和西方国家的代表正在鼓励俄罗斯放弃这样的要求，并补充说，此事在俄罗斯外交部长拉夫罗夫与美国国务卿希拉里周五俄罗斯会面时肯定会被提及。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

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