联合国就延长赴叙观察团任期现分歧

路透联合国7月12日电（记者 Michelle Nichols）---俄罗斯周四表示，俄反对通过制裁威胁，结束叙利亚冲突。目前联合国安理会分歧严重，将对延长赴叙观察团任期的决议进行协商。

联合国观察团（UNSMIS）赴叙监督期为90天，7月20日期满，安理会须在此前决定观察团的未来。国际特使安南提出和平计划，观察团赴叙监督停火情况。

俄罗斯提议将观察团任期延长90天，但英国、美国、法国和德国表示反对，提交了一份决议草案，呼吁只能延期45天，将安南的和平计划置于《联合国宪章》第七章框架内。

《联合国宪章》第七章允许安理会授权外交、经济制裁和军事介入等行动。美方官员称，他们谈论的是对叙制裁，而非军事介入。

联合国安理会目前定於下周三对决议进行投票。

俄常驻联合国副大使潘金（Alexander Pankin）告诉记者：“我们坚决反对将安南协议置于第七章框架内。任何事都可以协商，但在这点上不行，这是红线。”

西方外交人士对此并不感到惊讶。中俄此前否决联合国向阿萨德施压决议。

英国常驻联合国代表格兰特（Mark Lyall Grant）称：“他们在这个阶段会说不行。但决议草案显然受到强烈支持。”（完）

编译：黎黎 发稿：王燕焜

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。