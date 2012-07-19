俄中否决安理会涉叙决议草案 西方国家表示愤怒

韩国检方增加对三星集团领导人李在镕的起诉指控
路透首尔2月17日 - 韩国特别检察官办公室表示，三星集团领导人李在镕除了先前涉嫌行贿的罪名，检方计划增加更多起诉指控。李在镕之前已被指控在政府2015年支持三星两家关联公司合并案中涉嫌行贿。
路透联合国7月19日电（记者 Michelle Nichols）---俄罗斯与中国周四否决了联合国安理会叙利亚问题决议草案，在叙利亚危机升级之际令西方国家采取严厉行动的希望受阻。
这是俄罗斯与中国第三次使用否决权阻止叙利亚问题决议草案通过。这些草案旨在向叙利亚总统阿萨德施压，结束该国持续16个月的冲突。
本次草案由西方国家起草推动，对於俄罗斯和中国的否决，他们表示愤怒。
英国常驻联合国代表格兰特（Mark Lyall Grant）于草案表决结束後在安理会称：“他们的行动是在保护一个野蛮的政权。他们选择将他们的国家利益置于叙利亚数百万生命之上。”
美国常驻联合国代表赖斯（Susan Rice）称，俄中此举“危险且可悲”，安理会“一败涂地”。法国常驻联合国代表阿劳德（Gerard Araud）称，这对叙利亚而言是悲伤的一天。
联合国秘书长潘基文称，他对此“深表失望”。
“我本来期望，安理会和国际社会能团结起来，发出有力且统一的声音去挽救生命，”他在抵达斯洛文尼亚进行访问时对记者说。
国际特使安南也对此表示失望，他称安理会未能采取他曾力促且希望的“强有力协同行动”。
该草案提议联合国驻叙利亚观察团延期45天，获得了11票的支持，南非和巴基斯坦弃权。
俄罗斯常驻联合国大使丘尔金（Vitaly Churkin）在安理会称：“我们无法接受这样一份文件……这份文件会为施压制裁、进而使用外部军事力量干涉叙利亚内政开路。”
联合国驻叙利亚非武装观察团初期90天的任期将於周五午夜（周六0400 GMT）到期，安理会在此之前仍有时间商讨确定该观察团去留的决议。
中国常驻联合国代表李保东称，中方积极致力於推动安理会成员通过协商，达成一致，而英国、美国等提交的安理会决议草案存在重大缺陷，内容不平衡，旨在单方施压。
“这种做法无助於解决叙利亚问题，反而导致叙利亚问题脱离政治解决的轨道，不但会使动荡的局势进一步升级，而且还会向本地区其他国家蔓延。”他称。（完）
编译：侯雪苹 发稿：张家伟
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“我认为...我们无法在未来24个月内就英国退欧安排达成一致、以及(确立)英国与欧洲大陆间的全面关系，”他在一次会议的间隙发表讲话指出。