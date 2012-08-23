联合国称伊朗或在向叙政府供应武器

韩国检方增加对三星集团领导人李在镕的起诉指控
路透首尔2月17日 - 韩国特别检察官办公室表示，三星集团领导人李在镕除了先前涉嫌行贿的罪名，检方计划增加更多起诉指控。李在镕之前已被指控在政府2015年支持三星两家关联公司合并案中涉嫌行贿。
路透联合国8月22日电（记者 Michelle Nichols）---联合国周三称，伊朗似乎在向叙利亚供应武器。持续17个月的叙利亚冲突日益向内战方向演变。
西方官员之前指责伊朗向叙利亚总统阿萨德提供资金、武器和情报支持，以镇压叙反抗运动。叙利亚反对派人士称，伊朗向叙利亚派出了革命卫队和真主党武装人员。
联合国政治事务负责人费尔特曼（Jeffrey Feltman）对安理会表示：“秘书长一再重申他对武器流入叙利亚冲突双方的关切，部分案例中存在违反依据《联合国宪章》第七章而作出的安理会第1747号决议。”
在演讲稿中，费尔特曼指出这一决议是禁止伊朗武器出口。第1747号决议禁止伊朗出口武器，《联合国宪章》第七章允许安理会授权采取从外交与经济制裁到军事干预的行动。
费尔特曼还重申联合国对黎巴嫩与叙利亚之间武器走私的关切。
“政府和反对力量都把心思集中於军事行动和使用武力，政府军还在人口密集区动用重型武器，”他说。
“叙利亚民众正遭受这场冲突进一步军事化带来的极大厄运。”
由监督对伊朗制裁的独立专家组成的联合国安理会小组，已发现数起伊朗向叙利亚政府运送武器的案例。叙利亚政府则指责卡塔尔和沙特阿拉伯，称他们向叙反抗力量提供武器。（完）
编译：张家伟 发稿：王燕焜
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路透首尔2月17日 - 韩国特别检察官办公室表示，三星集团领导人李在镕除了先前涉嫌行贿的罪名，检方计划增加更多起诉指控。李在镕之前已被指控在政府2015年支持三星两家关联公司合并案中涉嫌行贿。
路透台北2月17日 - 禽流感疫情恐扩大，台湾农委会宣布17日零时起至24日上午零时为止，家禽禁止移动七天，同时自17日中午12时起至2月24日中午12时止，家禽屠宰场也休宰七天。
“我认为...我们无法在未来24个月内就英国退欧安排达成一致、以及(确立)英国与欧洲大陆间的全面关系，”他在一次会议的间隙发表讲话指出。