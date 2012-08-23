联合国称伊朗或在向叙政府供应武器

路透联合国8月22日电（记者 Michelle Nichols）---联合国周三称，伊朗似乎在向叙利亚供应武器。持续17个月的叙利亚冲突日益向内战方向演变。

西方官员之前指责伊朗向叙利亚总统阿萨德提供资金、武器和情报支持，以镇压叙反抗运动。叙利亚反对派人士称，伊朗向叙利亚派出了革命卫队和真主党武装人员。

联合国政治事务负责人费尔特曼（Jeffrey Feltman）对安理会表示：“秘书长一再重申他对武器流入叙利亚冲突双方的关切，部分案例中存在违反依据《联合国宪章》第七章而作出的安理会第1747号决议。”

在演讲稿中，费尔特曼指出这一决议是禁止伊朗武器出口。第1747号决议禁止伊朗出口武器，《联合国宪章》第七章允许安理会授权采取从外交与经济制裁到军事干预的行动。

费尔特曼还重申联合国对黎巴嫩与叙利亚之间武器走私的关切。

“政府和反对力量都把心思集中於军事行动和使用武力，政府军还在人口密集区动用重型武器，”他说。

“叙利亚民众正遭受这场冲突进一步军事化带来的极大厄运。”

由监督对伊朗制裁的独立专家组成的联合国安理会小组，已发现数起伊朗向叙利亚政府运送武器的案例。叙利亚政府则指责卡塔尔和沙特阿拉伯，称他们向叙反抗力量提供武器。（完）

编译：张家伟 发稿：王燕焜

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