联合国官员指责叙冲突双方都有践踏人权行为

中国国务院任命中投原董事长丁学东为国务院副秘书长
路透上海3月3日 - 中国人力资源和社会保障部网站周五刊登国务院任免通知，任命中国投资有限公司原董事长兼首席执行官丁学东为国务院副秘书长（正部长级），免去肖捷的国务院副秘书长职务。
路透日内瓦9月10日电（记者 Tom Miles/Stephanie Nebehay）---联合国人权事务主管皮莱（Navi Pillay）周一称，叙利亚冲突双方都有杀戮和其他践踏人权的的行为，并称最终他们都将面临正义的审判。
她表示，在可能构成战争罪以及反人类罪的罪行面前，国际社会必须采取“保护行动”。但她未呼吁设立禁飞区或是军事干预。
“（叙利亚）政府使用重型武器，以及对人口聚居区的轰炸，导致了大量平民伤亡、国内外平民流离失所，以及毁灭性的人道主义危机，”皮莱在日内瓦对联合国人权理事会说道。
她同样关切叙利亚反政府力量的践踏人权行为，包括谋杀、庭外处决、虐囚，以及简易爆炸装置使用的增加。
皮莱曾任联合国战争罪法庭法官，她一再呼吁叙利亚相关罪行应受国际刑事法院审判，但这一提议只有联合国安理会批准才能生效。安理会在叙利亚问题上依然存有分歧。
中国与俄罗斯反对将叙利亚危机归咎於叙总统阿萨德。
“国际法庭如果介入，将让叙利亚各方清楚看到，他们将无法逃脱正义的审判，将会为违反国际人权法以及国际人道主义法而负责，”皮莱周一在另一场关於叙利亚问题的讨论上说道。
“反政府力量也不应有这种幻觉，认为自己可以免责，”她说。（完）
编译：张家伟 发稿：王燕焜
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