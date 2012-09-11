联合国官员指责叙冲突双方都有践踏人权行为

路透日内瓦9月10日电（记者 Tom Miles/Stephanie Nebehay）---联合国人权事务主管皮莱（Navi Pillay）周一称，叙利亚冲突双方都有杀戮和其他践踏人权的的行为，并称最终他们都将面临正义的审判。

她表示，在可能构成战争罪以及反人类罪的罪行面前，国际社会必须采取“保护行动”。但她未呼吁设立禁飞区或是军事干预。

“（叙利亚）政府使用重型武器，以及对人口聚居区的轰炸，导致了大量平民伤亡、国内外平民流离失所，以及毁灭性的人道主义危机，”皮莱在日内瓦对联合国人权理事会说道。

她同样关切叙利亚反政府力量的践踏人权行为，包括谋杀、庭外处决、虐囚，以及简易爆炸装置使用的增加。

皮莱曾任联合国战争罪法庭法官，她一再呼吁叙利亚相关罪行应受国际刑事法院审判，但这一提议只有联合国安理会批准才能生效。安理会在叙利亚问题上依然存有分歧。

中国与俄罗斯反对将叙利亚危机归咎於叙总统阿萨德。

“国际法庭如果介入，将让叙利亚各方清楚看到，他们将无法逃脱正义的审判，将会为违反国际人权法以及国际人道主义法而负责，”皮莱周一在另一场关於叙利亚问题的讨论上说道。

“反政府力量也不应有这种幻觉，认为自己可以免责，”她说。（完）

编译：张家伟 发稿：王燕焜

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