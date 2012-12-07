潘基文敦促阿萨德不得使用化学武器

中国外长和美国国务卿就双边关系和其它话题交换意见--新华
路透北京2月17日 - 新华社周五报道称，中国外交部长王毅和美国国务卿蒂勒森(Rex Tillerson)在20国集团(G20)外长会议间隙碰面，就双边关系和其它共同关注的话题交换了意见。
路透联合国12月6日电---联合国新闻办公室周四称，联合国秘书长潘基文致函叙利亚总统阿萨德，要求其不得使用化学武器。
联合国新闻办称，潘基文与国际禁止化学武器组织（OPCW）负责人于聚姆居（Ahmet Uzumcu）通电话时对後者表示，“若使用这类武器，将是无法容忍的罪行，会带来可怕的後果。”
新闻办表示：“秘书长告诉于聚姆居，他已再次致函阿萨德总统，敦促他在任何情况下都不要使用这类武器（化学武器），秘书长强调叙利亚有责任确保这类武器储备万无一失。”（完）
编译：朱淑珍 发稿：王燕焜
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路透首尔2月17日 - 韩国特别检察官办公室表示，三星集团领导人李在镕除了先前涉嫌行贿的罪名，检方计划增加更多起诉指控。李在镕之前已被指控在政府2015年支持三星两家关联公司合并案中涉嫌行贿。
路透台北2月17日 - 禽流感疫情恐扩大，台湾农委会宣布17日零时起至24日上午零时为止，家禽禁止移动七天，同时自17日中午12时起至2月24日中午12时止，家禽屠宰场也休宰七天。