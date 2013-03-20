潘基文：叙利亚任何一方使用化学武器都是令人发指的罪行

美国国会两周休会期到来前 众议院未能达成医改协议

路透华盛顿4月5日 - 美国共和党人对迅速重启替换奥巴马医保立法工作的期望，在周三因存在巨大分歧而破灭，国会在并未达成协议结束党内斗争的情况下，准备进入为期两周的休会期。