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时事要闻 | 2013年 3月 20日 星期三 10:18 BJT

潘基文：叙利亚任何一方使用化学武器都是令人发指的罪行

路透联合国3月19日 - 联合国秘书长潘基文和禁止化学武器组织（OPCW）总干事Ahmet Uzumcu周二称，他们对叙利亚涉嫌使用化学武器深感担忧。

“秘书长认为任何一方无论在何种情况下使用化学武器都是令人发指的罪行，”潘基文办公室发布声明称。此前潘基文与Uzumcu进行了通话。（完）

编译：李富强 发稿：程芳

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