联合国化武检查员将进入叙利亚三地进行调查

克里姆林宫称俄国有开发银行与特朗普女婿的会议为常规商业行为
路透3月28日 - 俄罗斯克里姆林宫称，特朗普女婿库什纳(Jared Kushner)与俄罗斯国有开发银行Vnesheconombank之间的会议为常规商业交流。
路透联合国7月31日（记者 Michelle Nichols） - 联合国周三称，联合国检查人员将“尽快”前往叙利亚，调查该国在内战中使用化学武器一事。叙利亚政府稍早允许联合国检查人员进入三个地点。
应叙利亚政府邀请，联合国化学武器调查组负责人塞尔斯特罗姆（Ake Sellstrom）和联合国裁军事务高级代表凯恩（Angela Kane）上周访问叙利亚商讨允许进入问题，并就获准进入达成谅解。
“代表团将尽快前往叙利亚，对包括Khan al-Assal在内的三起报告事件进行调查，”联合国秘书长潘基文新闻办公室发表声明称。
叙利亚政府指责反对派今年3月在阿勒颇省Khan al-Assal地区使用化学武器。联合国没有透露调查人员将前往的另外两个地点。
联合国称目前已接到13份叙利亚使用化学武器的报告，其中的大多数来自英国、法国和美国。叙利亚政府和反对派均否认使用过化学武器，联合国的调查只能尽量查明是否使用过化学武器，但无法查出使用方。
“秘书长对其他报告事件也很关注，代表团会继续从有关成员国寻求澄清，”声明说道。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
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