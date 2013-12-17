俄称美对提供叙政府使用化武证据要求置之不理

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透联合国12月16日 - 俄罗斯周一称，该国要求美国提供叙利亚政府在内战期间参与化学武器袭击的证据，但美国对此置之不理。
美俄两国均表示他们正在鼓励有关叙利亚问题的和谈。西方大国和海湾阿拉伯国家希望和谈能导致叙利亚总统阿萨德下台，为叙利亚组建过渡政府。
“我们要求华盛顿方面提供能证明叙利亚政府使用化武的进一步信息，但他们对此置之不理，”俄罗斯常驻联合国代表丘尔金对记者说。
丘尔金称，关于叙利亚政府参与化学袭击的指控“并不具有说服力”。他还称，俄罗斯认为8月21日的沙林毒气袭击事件是叙利亚反对派力量的挑衅行为。
丘尔金指出，他所说的是美国国家安全局承包商前雇员斯诺登披露的信息。俄罗斯决定允许斯诺登在本国临时避难，导致美俄关系近几个月来一直紧张。
“缺乏（叙利亚政府使用化武的）任何证据，这很是蹊跷，因为公众从基于斯诺登披露材料的媒体报导中获悉，美国在叙利亚有强大的情报资源，”丘尔金。
他还称，这些情报资源如同“传感器，能实时提供叙利亚军队生产沙林的任何蛛丝马迹。沙林毒气不能长时间保存。”（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
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