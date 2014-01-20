潘基文邀伊朗参加涉叙和谈，叙反对派威胁要退出

日本股市：早盘交投震荡几近持平，公债收益率下滑令地区银行股大跌
路透东京4月19日 - 日本股市周三早盘在动荡交易中几近持平，地缘政治紧张形势打击投资者信心，同时随着公债收益率跌至五个月低点，地区银行类股的表现不佳。
(本文由路透中文网编译提供)
路透联合国1月19日 - 叙利亚政治反对派组织全国联盟（National Coalition）周一表示，如果联合国秘书长潘基文不撤销对伊朗参加涉叙国际和谈的邀请，他们将退出这次会议。
但美国暗示，如果伊朗明确宣布支持去年6月关于叙利亚政治过渡的计划，他们则会支持伊朗参加和谈。美国称，该计划意味着叙利亚总统阿萨德不得不下台。
“伊朗从未公开表示支持该计划，而我们一直表明这是必须条件，”美国国务院发言人Jen Psaki在声明中称。“如果伊朗没有全面且公开接受这项日内瓦公报，那么就必须撤销邀请。”
潘基文早些时候表示，他已邀请伊朗参加1月22日在瑞士蒙特勒（Montreux）召开的和谈的首天会议。伊朗也表示如果受邀参加，将发挥“积极和建设性作用”。此次涉叙国际和谈又称第二次日内瓦会议。
但叙利亚全国联盟在同意参加和谈后不到48小时就威胁要退出。
“叙利亚全国联盟宣布将退出第二次日内瓦会议，除非潘基文撤销对伊朗的邀请，”该组织援引发言人Louay Safi的话在Twitter发帖称。
叙利亚全国联盟另一位高级成员Anas al-Abdah通过电话对半岛电视台称，该组织对伊朗受邀参加会议感到“意外”。“这不合逻辑，我们无论如何都没法接受。”（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
路透东京4月19日 - 日本股市周三早盘在动荡交易中几近持平，地缘政治紧张形势打击投资者信心，同时随着公债收益率跌至五个月低点，地区银行类股的表现不佳。
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