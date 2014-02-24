联合国安理会一致通过涉叙人道问题决议

(本文由路透中文网编译提供)

路透联合国2月22日 - 联合国安理会周六就有关增加对叙利亚人道主义援助的决议草案进行表决，俄罗斯和中国投票支持采取该决议，从而令安理会在针对叙利亚内战问题的行动上实现了难得的团结。

在叙利亚持续三年的内战期间，俄罗斯在安理会一直保护其盟友叙利亚，曾三次否决涉叙决议草案。

立陶宛常驻联合国代表、安理会2月轮值主席Raimonda Murmokaite称，安理会一致通过上述决议时刻，对叙利亚民众而言是“希望时刻”。这份决议草案由澳大利亚、约旦和卢森堡起草。

俄罗斯常驻联合国代表丘尔金投票表决后在安理会称，俄罗斯之所以支持此举，是因为“许多俄罗斯关心的事项被考虑在其中，也是该文件具有平衡性质的结果”。

中国常驻联合国代表刘结一称，中方对叙利亚人道主义局势恶化表示严重关切，希望叙利亚各方带着诚意执行这项决议。

“与我们这三年的进展相比，这项决议取得了进一步的进展，”美国常驻联合国代表鲍尔（Samantha Power）说。“但决议只是一纸文字，执行才是关键，这是我们目前开始揣度的问题。”（完）