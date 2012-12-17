潘基文对叙利亚暴力升级表示震惊

(本文由路透中文网编译提供)

路透联合国12月16日 - 联合国秘书长发言人内西尔基（Martin Nesirky）称，联合国秘书长潘基文周日对叙利亚境内发生大屠杀、当局使用远程导弹等暴力升级情况表示震惊。

内西尔基在声明中称：“秘书长对过去几天叙利亚暴力活动继续急剧升级、战区平民面临严重危险深感震惊。”

“对于有报导称本周早些时候哈马市附近Aqrab村的平民遭到大屠杀，还有消息称（叙利亚当局）向境内一些地区发射远程导弹，（秘书长）也都感到极为担忧，”他说道。

反对派活动人士称，位于叙利亚中部的Aqrab村上周二发生大屠杀事件，有多达200名与叙利亚总统阿萨德同属阿拉维派的民众受伤或被杀。具体死亡人数目前仍不清楚。

还有消息称，叙利亚政府使用飞毛腿导弹。北约美军指挥官上周五称，因叙利亚政府军发射的飞毛腿导弹落在土耳其边境附近，北约正在叙利亚北部边境沿线部署爱国者反导弹系统。

内西尔基称，潘基文“呼吁各方停止各种形式的暴力活动，并提醒叙利亚各方遵守国际人道主义法规定的义务，保护平民的安全。”

他指出，潘基文“再次呼吁国际社会尽一切努力制止叙利亚悲惨的暴力活动循环发生，尽快推动叙利亚进入全面的和平过渡政治程序。”（完）