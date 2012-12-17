潘基文对叙利亚暴力升级表示震惊

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
(本文由路透中文网编译提供)
路透联合国12月16日 - 联合国秘书长发言人内西尔基（Martin Nesirky）称，联合国秘书长潘基文周日对叙利亚境内发生大屠杀、当局使用远程导弹等暴力升级情况表示震惊。
内西尔基在声明中称：“秘书长对过去几天叙利亚暴力活动继续急剧升级、战区平民面临严重危险深感震惊。”
“对于有报导称本周早些时候哈马市附近Aqrab村的平民遭到大屠杀，还有消息称（叙利亚当局）向境内一些地区发射远程导弹，（秘书长）也都感到极为担忧，”他说道。
反对派活动人士称，位于叙利亚中部的Aqrab村上周二发生大屠杀事件，有多达200名与叙利亚总统阿萨德同属阿拉维派的民众受伤或被杀。具体死亡人数目前仍不清楚。
还有消息称，叙利亚政府使用飞毛腿导弹。北约美军指挥官上周五称，因叙利亚政府军发射的飞毛腿导弹落在土耳其边境附近，北约正在叙利亚北部边境沿线部署爱国者反导弹系统。
内西尔基称，潘基文“呼吁各方停止各种形式的暴力活动，并提醒叙利亚各方遵守国际人道主义法规定的义务，保护平民的安全。”
他指出，潘基文“再次呼吁国际社会尽一切努力制止叙利亚悲惨的暴力活动循环发生，尽快推动叙利亚进入全面的和平过渡政治程序。”（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。