阿萨德演讲拒绝和平谈判,潘基文表示失望

(本文由路透中文网编译提供)

路透联合国1月7日 - 叙利亚总统阿萨德周末发表演讲，拒绝进行和平谈判。联合国秘书长潘基文周一对此表达了失望，叙反政府力量也称阿萨德再次进行了宣战。

联合国秘书长发言人内西尔基（Martin Nesirky）称，潘基文“对阿萨德总统1月6日演讲无助于解决叙利亚人民的可怕遭遇感到失望”。 内西尔基说的是阿萨德周日在大马士革艺术文化宫发表的演讲。

“这一演讲拒绝了2012年6月30日的日内瓦公报的关键要素，即进行政治过渡并建立拥有完整行政权力、包含所有叙利亚人民代表的过渡性政府机构，”内西尔基对记者说。

他指出，潘基文“再次重申了他长期坚持的观点，即武力无法解决叙利亚冲突”。

他还称，潘基文将与联合国叙利亚问题特使卜拉希米（Lakhdar Brahimi）“继续努力，寻找通过政治过渡解决叙利亚冲突的方案，当中包括建立过渡政府、在联合国主持下举行自由公正的选举”。

内西尔基称，卜拉希米正在努力促成与俄罗斯副外长波格丹诺夫（Mikhail Bogdanov）及美国副国务卿伯恩斯（William Burns）进行“可能的会谈”。（完）