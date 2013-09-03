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亚洲 | 2013年 9月 4日 星期三 01:54 BJT

标题新闻：联合国秘书长称向叙利亚动武是出于自卫或经联合国授权才是合法，质疑美国计划的合法性

注：联合国秘书长潘基文

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选

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