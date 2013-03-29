俄罗斯将反对叙反对派获得联合国席位的企图

路透联合国3月28日（记者 Louis Charbonneau） - 俄罗斯驻联合国代表丘尔金（Vitaly Churkin）周四对记者表示，将反对叙利亚反对派接管叙利亚在联合国席位的企图，并预计叙利亚全国联盟在联合国的任何企图都将以失败告终。

此前俄罗斯指责阿拉伯联盟在阿盟峰会上将叙利亚的席位授予叙利亚反对派。俄罗斯外长拉夫罗夫指出，阿盟已经放弃和平解决叙利亚内战的希望。

当被问及叙利亚反对派在获得阿盟承认后在联合国采取类似行动时，丘尔金回答说：“我们将强烈反对。”

“但我不认为这种情况会发生，因为……大多数联合国成员国都是负责任的成员……重视联合国。我认为他们明白，如果这种情况发生，那么联合国的地位将受到严重破坏。”

“不应该简单地向没有经过合法流程的反对派组织授予席位。我们需要合法的当权者。”

一些联合国安理会外交官表示，叙利亚全国联盟正在设立纽约和华盛顿联络办公室，将采取行动试图获得联合国席位。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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