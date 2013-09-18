联合国安理会五大国讨论涉叙化武决议草案

路透联合国/莫斯科9月17日（记者 Louis Charbonneau/Alissa de Carbonnel） - 联合国安理会五大常任理事国的外交官周二召开会议，就西方国家起草的关于消除叙利亚化学武器的决议草案展开磋商。与此同时，法国和俄罗斯对叙利亚总统阿萨德是否发动8月21日毒气攻击仍存在分歧。

在纽约召开的上述会议重点磋商将要提交给安理会15个成员国的涉叙化武决议草案。

这份草案由美国、英国和法国起草，目的是支持美俄上周六在日内瓦就叙利亚化学武器问题达成的框架性协议。美俄达成的协议要求叙利亚在一周内报告该国的化学武器情况，并且在2014年中期前销毁化学武器。

联合国外交人士称，尚不清楚这份决议草案会在何时表决。按照目前的草案，倘若叙利亚不按协议行事，仍有可能遭到武力打击。但外交人士称，俄罗斯几乎肯定会要求删除这些内容。

在上述会议召开的前一天，联合国调查人员证实8月21日袭击动用了沙林神经毒气。美国、英国和法国称，联合国的报告毫无疑问地证明叙利亚政府军应对毒气袭击负责。

联合国的报告在俄罗斯和法国高级外交官于莫斯科召开的会议上引发了尖锐分歧。俄罗斯在叙利亚内战期间一直都是阿萨德最强有力的支持者，曾与中国一道三次否决了安理会涉叙决议草案。

俄罗斯外长拉夫罗夫与法国外长法比尤斯召开联合新闻发布会时称，联合国的报告并没有叙利亚政府军实施毒气袭击的证据，俄罗斯仍怀疑那次袭击是叙利亚反对派所为。

法比尤斯则持相反的观点，他称报告毫无疑问地表明叙利亚政府军应为毒气袭击负责。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

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