美国称若阿萨德拒绝和谈 将加强对叙反对派支持

民权组织起诉特朗普企业接受外国政府付款 特朗普予以否认
路透纽约1月23日 - 美国总统特朗普周一驳斥一项由数位知名宪法和道德律师对其提起的新诉讼，诉讼称特朗普允许他的酒店和其他生意接受外国政府的付款。
路透安曼/贝鲁特5月22日（记者 Arshad Mohammed/Erika Solomon） - 美国周三表示，若叙利亚总统阿萨德拒绝通过谈判化解叙内战，将加强对叙利亚反对派力量的支持。
几日前阿萨德的军队对战略重镇Qusair发动攻击，这可能会成为叙利亚内战的一个转折点。之后，叙利亚反对派力量呼吁西方加强支持，以打败真主党及其伊朗支持者的“入侵”。
对Qusair的争夺令叙利亚陷入数月来最惨烈的战斗，而真主党的加入令宗派暴力蔓延。
美国和俄罗斯正极力促成和谈，以通过外交途径解决叙利亚冲突。而最近有关叙利亚政府和反对派暴行的新报道，关于叙利亚使用化学武器的猜测，以及叙利亚反对派中与基地组织有关联的武装势力的增强，都迫使美俄加强和平努力行动。
美俄有关叙利亚和谈的提议在阿拉伯国家中引发质疑，他们认为美国在减少对叙利亚反对派的支持。叙利亚反对派一直要求，阿萨德不能成为未来所达成协议的一部分，否则拒绝磋商。
俄罗斯则表示，和谈必须包括阿萨德政府和伊朗。俄外长拉夫罗夫赞扬叙利亚政府对美俄提议的回应，并称叙反对派分歧太大，无法就是否参会达成一致。
叙利亚副外长梅克达德（Faisal Mekdad）称，叙利亚政府将很快就是否参加和谈作出决定。叙利亚反对派预计周四将在伊斯坦布尔的一个会议上讨论其态度。
法国外长法比尤斯称，新的日内瓦会议不能将那些不希望会议取得成功的国家加入进来，这表明法国仍反对伊朗出席叙利亚和谈。（完）
编译：程芳 发稿：张家伟
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