美国称若阿萨德拒绝和谈 将加强对叙反对派支持

路透安曼/贝鲁特5月22日（记者 Arshad Mohammed/Erika Solomon） - 美国周三表示，若叙利亚总统阿萨德拒绝通过谈判化解叙内战，将加强对叙利亚反对派力量的支持。

几日前阿萨德的军队对战略重镇Qusair发动攻击，这可能会成为叙利亚内战的一个转折点。之后，叙利亚反对派力量呼吁西方加强支持，以打败真主党及其伊朗支持者的“入侵”。

对Qusair的争夺令叙利亚陷入数月来最惨烈的战斗，而真主党的加入令宗派暴力蔓延。

美国和俄罗斯正极力促成和谈，以通过外交途径解决叙利亚冲突。而最近有关叙利亚政府和反对派暴行的新报道，关于叙利亚使用化学武器的猜测，以及叙利亚反对派中与基地组织有关联的武装势力的增强，都迫使美俄加强和平努力行动。

美俄有关叙利亚和谈的提议在阿拉伯国家中引发质疑，他们认为美国在减少对叙利亚反对派的支持。叙利亚反对派一直要求，阿萨德不能成为未来所达成协议的一部分，否则拒绝磋商。

俄罗斯则表示，和谈必须包括阿萨德政府和伊朗。俄外长拉夫罗夫赞扬叙利亚政府对美俄提议的回应，并称叙反对派分歧太大，无法就是否参会达成一致。

叙利亚副外长梅克达德（Faisal Mekdad）称，叙利亚政府将很快就是否参加和谈作出决定。叙利亚反对派预计周四将在伊斯坦布尔的一个会议上讨论其态度。

法国外长法比尤斯称，新的日内瓦会议不能将那些不希望会议取得成功的国家加入进来，这表明法国仍反对伊朗出席叙利亚和谈。（完）

编译：程芳 发稿：张家伟

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