白宫谴责叙利亚各方的暴力活动

欧盟执委会主席容克提出英国退出后之欧盟改革建议
容克在向欧洲议会提交的“白皮书”中，列出了欧盟未来的五种情境，从基本不做改变，到收缩职责范围至仅监管一个共同市场，直至跨出一大步，集中管理各成员国的主权。
路透华盛顿6月27日电---白宫周三谴责叙利亚所有暴力活动，包括反抗力量对叙总统阿萨德政府支持方的袭击，包括对大马士革亲政府电视台的袭击活动。
白宫发言人卡尼（Jay Carney）在例行记者会上称：“美国谴责所有的暴力活动，包括打击亲政权机构的行动。”他呼吁叙利亚各方停止敌对行动。
叙利亚官方媒体称，持枪者周三闯入叙利亚一家亲政府的电视台总部，在建筑内引爆炸弹并击毙三名雇员。这是迄今对专制国家的象征最大胆的袭击之一。
阿萨德周二晚称，叙利亚陷入“战争状态”。当被问及此事时，卡尼承认叙利亚局势非常糟糕，但表示，这是阿萨德不惜一切代价继续掌权的结果。
卡尼称：“叙利亚人民遭受的暴行是阿萨德自己造成的。”
卡尼称，美国正与其盟友合作施压，促使阿萨德下台，并希望在周六日内瓦举行的国际会议上，能找到解决叙危机的途径。（完）
编译：黎黎 发稿：王凤昌
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