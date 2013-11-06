美国对叙化武申报持怀疑态度--官员

路透联合国11月5日 - 美国常驻联合国代表萨曼莎·鲍尔（SamanthaPower）周二称，美国正带着怀疑态度在对叙利亚政府的化学武器申报进行评估。还有一位美国官员警告称，情报显示叙利亚可能试图隐藏部分化武。

按照美俄框架协议，叙利亚9月同意在2014年中期前销毁本国的化武，以避免美国动武。8月21日，叙利亚首都大马士革郊区发生沙林毒气袭击，造成数百人丧生。此事引发美国威胁称要对叙利亚动武。

叙利亚于10月27日提交了关于本国化武项目的长篇申报，并且必须同意在11月中旬前与禁止化学武器组织（OPCW）一道制定出化武销毁方式及地点的方案。

“我们仍在评估（叙利亚的）声明。在当前这次战争的背景下，我们显然是带着多年对付该国政府以及其他方面困扰产生的怀疑，”鲍尔说。

她指出，叙利亚政府迄今为止一直都在配合OPCW和联合国联合代表团的工作。该联合代表团已对叙利亚境内23处化武场所中的21处进行了检查，剩余两处因位于危险地带而无法接近。

“我们肯定会就（叙利亚）是否遵守（协议）或申报中是否存在明显出入给出说明，”鲍尔说。

还有一位要求匿名的美国官员对路透称，有情报提供了“叙利亚可能故意隐藏部分化武储备的线索”。

该官员称，重要的是国际社会需要向叙利亚政府施压、以确保该国所有化武都被销毁。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

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