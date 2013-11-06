美国对叙化武申报持怀疑态度--官员

全球政经：新兴国家敦促发达国家履行应对气候变化的资金承诺
路透北京4月11日 - 中国、巴西、印度和南非周二发表联合声明，敦促工业化国家履行2015年在巴黎气候大会上做出的帮助发展中国家应对全球气候变化的资金承诺。
(本文由路透中文网编译提供)
路透联合国11月5日 - 美国常驻联合国代表萨曼莎·鲍尔（Samantha Power）周二称，美国正带着怀疑态度在对叙利亚政府的化学武器申报进行评估。还有一位美国官员警告称，情报显示叙利亚可能试图隐藏部分化武。
按照美俄框架协议，叙利亚9月同意在2014年中期前销毁本国的化武，以避免美国动武。8月21日，叙利亚首都大马士革郊区发生沙林毒气袭击，造成数百人丧生。此事引发美国威胁称要对叙利亚动武。
叙利亚于10月27日提交了关于本国化武项目的长篇申报，并且必须同意在11月中旬前与禁止化学武器组织（OPCW）一道制定出化武销毁方式及地点的方案。
“我们仍在评估（叙利亚的）声明。在当前这次战争的背景下，我们显然是带着多年对付该国政府以及其他方面困扰产生的怀疑，”鲍尔说。
她指出，叙利亚政府迄今为止一直都在配合OPCW和联合国联合代表团的工作。该联合代表团已对叙利亚境内23处化武场所中的21处进行了检查，剩余两处因位于危险地带而无法接近。
“我们肯定会就（叙利亚）是否遵守（协议）或申报中是否存在明显出入给出说明，”鲍尔说。
还有一位要求匿名的美国官员对路透称，有情报提供了“叙利亚可能故意隐藏部分化武储备的线索”。
该官员称，重要的是国际社会需要向叙利亚政府施压、以确保该国所有化武都被销毁。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
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