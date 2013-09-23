俄指责西方借美俄协议暗渡陈仓

中国特使抵达韩国 讨论朝鲜可能进行核试验问题
路透首尔/东京4月10日 - 一名中国特使周一抵达韩国，将讨论朝鲜越来越不听劝阻的武器发展计划；在此同时，各界担忧朝鲜可能准备好进行新一轮核试验之际，一美国海军攻击舰队正前往此一地区。
路透莫斯科9月22日（记者 Alissa de Carbonnel） - 俄罗斯周日指责西方国家试图利用美俄涉叙化武协议，来促成含有动武威胁的涉叙安理会决议。
叙利亚政府按照美俄协议的首个期限，已将本国化学武器信息提交给禁止化学武器组织。联合国安理会将在接下来几天内对美俄协议进行表决。
但安理会主要成员国对如何确保叙利亚遵守美俄协议仍存在分歧。
美国、法国和英国希望安理会按照联合国宪章第七章发布决议，以便在叙利亚政府违背承诺时，授权制裁或进行军事干预。
俄罗斯反对西方对叙利亚动武，2011年以来曾与中国一道三次否决了安理会涉叙决议草案。
“他们（西方国家）没有将美俄协议视作拯救地球，免受叙大规模化武蹂躏的机会，反而认为可以趁机促成一项安理会决议，借以打击叙政府、保护反对派，而这是俄罗斯和中国不会答应的，”俄罗斯外长拉夫罗夫称。
拉夫罗夫表示，俄罗斯准备向叙利亚派军，以确保联合国化学武器检查人员的安全。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
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