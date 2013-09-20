普京希望实现消除叙化武计划 克里呼吁执行美俄协议

路透莫斯科/华盛顿9月19日(记者 Alexei Anishchuk/Arshad Mohammed) - 俄罗斯总统普京周四表示，他不能完全肯定美俄关于销毁叙利亚化学武器的计划能够成功执行，但他认为有理由希望该计划顺利进行。

美国国务卿克里表示，执行上周六达成的协议以及联合国安理会下周愿意据此采取行动很关键。联合国大会下周将在纽约举行年度大会。

克里在华盛顿对记者表示：“安理会下周必须准备采取行动。国际社会亟需站出来并用最强烈的措辞表达消除叙利亚化武行动的重要性。”

法国总统奥朗德周四首次暗示，法国当局可能在“可控框架内”向反对派提供武器，因为叙利亚反对派正在受到政府军和极端伊斯兰分子的两面夹击。

普京则在瓦尔代的记者和俄罗斯专家集会上表示，他无法完全肯定销毁叙利亚化武的计划能够获得成功。

普金表示：“但我们迄今看到的一切让我们有信心认为，该计划可以成功实现。”他并表示自己“希望如此”。

美俄牵头，要求叙利亚总统阿萨德将化武库交予国际社会控制，以避免遭受美国可能采取的军事打击。

克里表示：“我们现在确实没有时间假装任何人都可以就叙利亚化武问题有自己的一套看法。”

“打击叙利亚化武不是一场游戏。是实实在在的，很重要的。”（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。