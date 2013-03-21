美国官员不确定叙利亚境内是否使用了化学武器

路透华盛顿3月20日（记者 Patricia Zengerle/Tabassum Zakaria） - 美国驻叙利亚大使福特（Robert Ford）周三称，目前没有证据支持关于周二化学武器在叙利亚境内被使用的报道，但是美国有一个大的团队在进行调查。

“目前没有证据支持昨天有化学武器使用的报道。但我需要强调，我们对这些报道非常关注，”福特在美国众议院外事委员会听证会上说道。2012年2月，美国将福特从大马士革召回。

众议院情报委员会主席罗杰斯（Mike Rogers）在接受路透采访时表示，叙利亚总统阿萨德的部队使用了化学武器的“可能性很大”。

罗杰斯指出，如果奥巴马政府下周以前不能得出同样的结论，那将“令人头疼”，并表示他的研究基于公共和秘密报告。

另外一名美国官员称，情报官员本周向罗杰斯和众议院情报委员会其他领导人介绍了叙利亚境内是否使用了化学武器。罗杰斯并未确认这种说法。

美国和欧洲官员对路透称，没有确认叙利亚任何一方是否使用了化学武器。

“我们现在无法证实关于使用化学武器的说法，”一名美国官员匿名表示。（完）

编译：李富强 发稿：张家伟

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