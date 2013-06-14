美国若不武装叙利亚反对派 阿拉伯与欧洲国家可能会

路透华盛顿6月13日（记者 Arshad Mohammed） - 美国总统奥巴马如果决定不武装叙利亚反对派，将面临很多后果，其中之一是阿拉伯和欧洲国家可能更加积极介入叙利亚冲突，这或许会导致叙利亚反对派阵营进一步分裂。

上周叙利亚政府军夺取了战略重镇古赛尔（Qusair），之后奥巴马的高级国家安全顾问们举行了一系列会议，讨论能为叙利亚反对派做些什么。

古赛尔被政府军占领，暗示军事天平可能已经向叙利亚总统阿萨德倾斜。此外，黎巴嫩真主党武装分子进入叙利亚帮助阿萨德作战，且越来越多的证据显示叙利亚政府军可能使用了化学武器，都引发美国重新评估其政策。

将于下周举行的八国集团峰会，令奥巴马有机会与英国、法国和俄罗斯的领导人探讨可能的选择，可能会影响武装叙利亚反对派或是采取更多行动支持他们的决定。

外交官和分析人士表示，如果奥巴马选择不武装叙利亚反对派，或不在协调其他国家的武器和资金流上发挥更加积极的作用，沙特阿拉伯和卡塔尔等国家可能向叙利亚提供更多资金和物资。

他们表示，这可能引发的风险是，外部势力向他们偏好的叙利亚民兵组织提供武器和资金，导致这些民兵组织忠诚于其资助者，削弱发展一个统一反对派阵线的努力。（完）

编译：李富强 发稿：张家伟

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