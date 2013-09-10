中国欢迎俄罗斯关于叙利亚交出化武的提议（更新版）

路透北京9月10日(记者 Ben Blanchard/Michael Martina) - 中国政府周二表示，支持俄罗斯提出的叙利亚政府交出化学武器用于销毁的计划。此举或避免美国对叙利亚的军事打击。

美国总统奥巴马称，叙利亚总统阿萨德必须为发动毒气袭击而受到惩罚。

就在美国国务卿克里周一表示如果叙利亚政府交出化武，军事打击或可避免的数小时后，俄罗斯外长拉夫罗夫表示，他已向来访的叙利亚外长提出有关叙利亚政府交出化学武器的一项议案。

中国外交部发言人洪磊在例行新闻发布会上表示：“我们欢迎并支持俄罗斯提出的倡议。”

“只要是有助于缓解叙利亚当前紧张局势，有助于维护叙利亚和地区的和平稳定，有助于政治解决叙利亚问题的有关倡议，国际社会都应该予以积极的考虑。”

洪磊称，叙利亚国内反对派组织“全国对话联盟”代表团一行6人受邀周二起访华，并将与中国官员会晤，进行深入交流。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王燕焜

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