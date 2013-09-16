克里和王毅周四将会晤 讨论叙利亚和朝鲜问题

南非总统祖马改组内阁 已任命有能力的官员--非国大副秘书长
路透约翰内斯堡3月31日 - 非洲人国民大会(简称：非国大，ANC)副秘书长Jessie Duarte周五称，南非总统祖马(Jacob Zuma)已进行内阁改组，任命一些有能力的官员。此次改组震惊金融市场，招致党内尖锐批评。
路透华盛顿9月16日 - 美国国务院周一称，该国国务卿克里周四将与中国外交部长王毅会晤并共进午餐，两人将会商讨叙利亚和朝鲜问题。
“这次会晤安排已有一段时间，我们预计国务卿和（中国）外长会商讨诸如朝鲜和叙利亚等当前问题，”美国国务院发言人哈尔夫（Marie Harf）在例行新闻发布会上说道。
王毅周日表示，中方欢迎俄美日前就叙利亚化学武器问题达成框架性协议。（完）
编译：侯雪苹 发稿：程芳
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路透约翰内斯堡3月31日 - 非洲人国民大会(简称：非国大，ANC)副秘书长Jessie Duarte周五称，南非总统祖马(Jacob Zuma)已进行内阁改组，任命一些有能力的官员。此次改组震惊金融市场，招致党内尖锐批评。
路透约翰内斯堡3月31日 - 南非共产党周五表示，公众应该采取严正行动避免财政部陷于腐败；此前总统祖马在深夜的内阁重组中撤换财长戈尔丹(Pravin Gordhan)；南非共产党为执政党非洲人国民大会(非国大/ANC)的盟友。
路透华盛顿/北京3月30日 - 美国总统特朗普周四发表推文称，美国不能再容忍大规模贸易逆差和就业岗位流失的状况，给下周中美两国元首的首次会晤定下紧张基调。