美国官员称对叙动武有助威慑朝鲜

国际油市：油价升至近一个月高位，因预计美国原油库存将下降
布兰特原油升1.05美元，或2%，报每桶54.17美元。在合约升穿100日移动均线切入位这一关键阻力位后，油价走高，该合约自12月底以来首次处于技术性超买领域。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京9月10日 - 美国国防部负责政策事务的副部长米勒在北京表示，对叙利亚化武袭击作出有力回应将有助于威慑朝鲜，使其不敢使用“大规模的化学武器库”。
美国和法国称，效忠于叙利亚总统阿萨德的军队发动了上个月的化武袭击，估计造成超过1,400人遇难。他们在考虑对叙利亚进行空袭，试图防止阿萨德再次使用类似武器。
米勒表示，他认为周一在与中国国防部的对话中有必要强调坚持反对使用化学武器的准则。
米勒周二对记者表示：“我强调朝鲜拥有大规模化学武器库，我们不希望让朝鲜认为动用化学武器的门槛降低了。”
“我认为，这不仅符合美国的国家利益，也符合中国的国际利益，我们需要对阿萨德使用大规模化武作出有力回应。”
米勒表示，中国人民解放军副总参谋长王冠中听取了他的观点，但王冠中对米勒表示，在叙利亚问题上，他必须与中国外交部保持一致。
中国外长王毅敦促美国在叙利亚冲突中采取谨慎态度，中国国家主席习近平在20国集团（G20）峰会上对奥巴马总统表示，军事打击无法解决问题。
中国多次呼吁由联合国化学武器核查员对叙利亚毒气袭击事件进行公正调查，并反对预判结果。中国还表示，无论谁使用化学武器都必须为此负责。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
布兰特原油升1.05美元，或2%，报每桶54.17美元。在合约升穿100日移动均线切入位这一关键阻力位后，油价走高，该合约自12月底以来首次处于技术性超买领域。
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