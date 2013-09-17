克里和王毅周四将会晤，讨论叙利亚和朝鲜问题

美国热股：美联航事件在中国社交媒体引发强烈反响，母公司股价急跌逾3%
路透4月11日 - 美联航超量卖票导致一亚裔乘客被拖离飞机的事件在中国社交媒体引发强烈反响，导致母公司联合大陆控股(United Continental Holdings)的股价急跌。
(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿9月16日 - 美国国务院周一称，该国国务卿克里周四将与中国外交部长王毅会晤并共进午餐，两人将会商讨叙利亚和朝鲜问题。
“这次会晤安排已有一段时间，我们预计国务卿和（中国）外长会商讨诸如朝鲜和叙利亚等当前问题，”美国国务院发言人哈尔夫（Marie Harf）在例行新闻发布会上说道。
王毅周日表示，中方欢迎俄美日前就叙利亚化学武器问题达成框架性协议。（完）
编译：侯雪苹 发稿：程芳
路透4月11日 - 美联航超量卖票导致一亚裔乘客被拖离飞机的事件在中国社交媒体引发强烈反响，导致母公司联合大陆控股(United Continental Holdings)的股价急跌。
路透新加坡4月11日 - 亚洲石脑油裂解价差周二继续下跌，跌至两周低点每吨74.50美元，因买兴强劲被新加坡、马来西亚、可能还有印度等国的裂解装置停产所抵消。
近月380-cst燃料油5/6月跨月价差跌至正价差，较前一交易日的平价跌0.20美元。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)