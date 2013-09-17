克里和王毅周四将会晤，讨论叙利亚和朝鲜问题

(本文由路透中文网编译提供)

路透华盛顿9月16日 - 美国国务院周一称，该国国务卿克里周四将与中国外交部长王毅会晤并共进午餐，两人将会商讨叙利亚和朝鲜问题。

“这次会晤安排已有一段时间，我们预计国务卿和（中国）外长会商讨诸如朝鲜和叙利亚等当前问题，”美国国务院发言人哈尔夫（Marie Harf）在例行新闻发布会上说道。

王毅周日表示，中方欢迎俄美日前就叙利亚化学武器问题达成框架性协议。（完）