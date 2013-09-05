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时事要闻 | 2013年 9月 5日 星期四 14:57 BJT

美防长哈格尔预计对叙军事行动耗资数千万美元

路透华盛顿9月4日 - 美国国防部长哈格尔周三对议员表示，对叙利亚进行有限打击料将耗资数千万美元。

哈格尔在众议院听证会上表示：“根据不同的选择，我们考虑了不同的成本。基本上应该在数千万美元左右。”

美国国防部官员此前从未披露过一场军事行动的成本估算，但五角大楼一名发言人周三表示，或许会利用国防部现有资源开展对叙军事行动，而不会请求追加资金。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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