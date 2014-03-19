美国要求叙利亚关闭驻美使领馆

路透华盛顿3月18日(记者 Lesley Wroughton) -美国周二要求叙利亚暂停其驻美国大使馆及领事馆的活动，并告知叙外交人员和非美国公民或永久居民的工作人员离开美国。

美国国务院官员表示，尽管叙利亚驻华盛顿大使馆和驻美各领事馆的活动受到影响，但美国没有断绝与叙利亚的关系。

美国叙利亚问题特使鲁宾斯坦(DanielRubinstein)表示，叙利亚总统阿萨德拒绝下台，并需要对叙利亚人民遭受的暴行负责。

鲁宾斯坦表示：“我们认为，让阿萨德政府任命的人员在美国执行外交或领事任务是不能接受的。”

鲁宾斯坦周一刚刚获任叙利亚问题特使。

“因此，美国今日告知叙利亚政府，其必须即刻停止在华盛顿的大使馆以及在特洛伊和休斯顿的领事馆的运作。”

叙利亚在3月10日宣布，该国将停止在美国提供领事服务。

叙利亚冲突目前已进入第四个年头，有大约15万人在战争中死亡，且几乎没有迹象显示，旨在缓和危机的外交解决方案在发挥作用。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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