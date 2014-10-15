德国外长称预计美国不会向叙利亚派地面部队

上海原副市长艾宝俊因受贿、贪污被判有期徒刑17年
路透北京4月28日 - 中国中央电视台周五报导，福建省漳州市中级人民法院公开宣判上海市委原常委、副市长艾宝俊受贿、贪污案，决定执行有期徒刑17年，并处没收个人财产580万元人民币。
路透柏林10月15日 - 德国外长施泰因迈尔（Frank-Walter Steinmeier）周三称，他预计美国不会向叙利亚派遣地面部队，并表示认为下个月美国将举行的中期选举不会改变这一状况。
他在与法国外长法比尤斯（Laurent Fabius）共同出席一个新闻发布会时，被记者问及11月4日美国议会选举后美国政策是否会发生改变，他答道，“我认为美国不会派部队到叙利亚。”
美国目前正领导多国盟友对“伊斯兰国”武装发动空袭。美国参议员麦凯恩等保守派人士曾呼吁美国部署部队，以帮助在伊拉克和叙利亚对抗“伊斯兰国”的武装部队，但华府一直拒绝这么做。（完）
编译：程芳 发稿：王凤昌
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路透华盛顿4月27日 - 美国总统特朗普周四抱怨巴黎气候协议对美国不公平，并告诉路透他将在大约两周内公布美国对该协议的决定。
路透华盛顿4月27日 - 美国总统特朗普周四淡化了美国政府可能停摆的严重性；美国国会还有仅仅不到两天时间来达成一项拨款协议，以避免临时解雇联邦政府工作人员。