德国外长预计美国不会向叙利亚派地面部队

(本文由路透中文网编译提供)

路透柏林10月15日 - 德国外长施泰因迈尔（Frank-Walter Steinmeier）周三称，他预计美国不会向叙利亚派遣地面部队，并表示认为下个月美国将举行的中期选举不会改变这一状况。

他在与法国外长法比尤斯（Laurent Fabius）共同出席一个新闻发布会时，被记者问及11月4日美国议会选举后美国政策是否会发生改变，他答道，“我认为美国不会派部队到叙利亚。”

美国目前正领导多国盟友对“伊斯兰国”武装发动空袭。美国参议员麦凯恩等保守派人士曾呼吁美国部署部队，以帮助在伊拉克和叙利亚对抗“伊斯兰国”的武装部队，但华府一直拒绝这么做。（完）