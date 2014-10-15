德国外长预计美国不会向叙利亚派地面部队

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
(本文由路透中文网编译提供)
路透柏林10月15日 - 德国外长施泰因迈尔（Frank-Walter Steinmeier）周三称，他预计美国不会向叙利亚派遣地面部队，并表示认为下个月美国将举行的中期选举不会改变这一状况。
他在与法国外长法比尤斯（Laurent Fabius）共同出席一个新闻发布会时，被记者问及11月4日美国议会选举后美国政策是否会发生改变，他答道，“我认为美国不会派部队到叙利亚。”
美国目前正领导多国盟友对“伊斯兰国”武装发动空袭。美国参议员麦凯恩等保守派人士曾呼吁美国部署部队，以帮助在伊拉克和叙利亚对抗“伊斯兰国”的武装部队，但华府一直拒绝这么做。（完）
编译：程芳 发稿：王凤昌
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。