美国不会匆忙对叙利亚化学武器问题下结论--哈格尔

2013年4月24日，美国国防部长哈格尔在开罗接受记者采访。 REUTERS/Jim Watson/Pool

路透开罗4月24日（记者 David Alexander） - 美国国防部长哈格尔周三称，美国确认叙利亚是否使用了化学武器是一项“认真的事务”，不会因为几个国家认为有证据支持这种结论就匆忙作出决定。

“怀疑是一回事，证据是另一回事，”哈格尔在结束埃及之行时对记者表示。

“我认为我们作出任何结论都需要非常小心，所有结论都要基于真实的情报。这并不是质疑其他国家的情报，只是美国依赖自己的情报。”

法国、英国和以色列得出的结论是，有证据显示叙利亚内战中使用了化学武器。对于美国继续评估该问题可能有损其信誉的看法，哈格尔表示不认同。

以色列一名高级情报官员周二称，有证据显示叙利亚政府军在与反对派的冲突中数次使用了化学武器，可能是沙林毒气。

哈格尔表示，与以色列领导人讨论了叙利亚冲突和化学武器的问题，但是以色列领导人并未提供这名情报官员所说的证据。

国际文传电讯社周三援引叙利亚信息部长的话报道称，叙利亚不会对自己的公民使用化学武器，甚至与邻国以色列发生战争也不会使用化学武器。（完）

编译：李富强 发稿：张家伟

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