美国支持土耳其 希望土叙冲突不会升级

路透华盛顿10月4日电（记者 Andrew Quinn/Phil Stewart）---美国周四表示，希望土耳其与叙利亚的边境冲突不会进一步升级，支持土耳其进行自卫的权利。

美国国务院表示，周三叙利亚一枚迫击炮弹导致土耳其五名平民丧生，土耳其进行报复性还击的决定是合适的。

五角大楼发言人George Little对记者称：“我们希望这不会升级成更大规模的冲突。我们希望事态缓和。”

Little还表示，美国将责任归咎於叙利亚总统阿萨德领导的政府。“我们对叙利亚政府在土耳其边境的举动感到愤怒。我们和盟国土耳其站在一起。”

土耳其的报复性还击导致数名叙利亚士兵阵亡，土耳其议会还批准，如果叙利亚冲突再次影响土耳其，可以进一步采取军事行动。

“我们的解读是土耳其作出了回应。土耳其议会还准许政府再次采取行动，如果土耳其主权再次遭遇类似侵犯，”美国国务院发言人Victoria Nuland说道。

“在我们看来，土耳其的回应是合适的，也意在加强威慑效果，从而避免此类事件再次发生。”（完）

编译：李富强 发稿：程芳

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。