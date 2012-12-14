美国称俄罗斯终于认清叙利亚现实

路透华盛顿12月13日 - 美国周四对俄罗斯官员表态表示欢迎，之前俄罗斯副外长波格丹诺夫（Mikhail Bogdanov）称不排除叙利亚反抗力量获胜的可能性。美国并呼吁俄罗斯共同努力，促成叙利亚和平政治过渡。

美国国务院发言人努兰（Victoria Nuland）在新闻会上说：“俄罗斯政府终于认清现实、承认阿萨德政权来日无多，我们对此表示赞许。”

“眼下的问题是，俄罗斯政府是否会加入我们与（叙利亚）反对派共同努力的行列，促成（叙利亚）平稳民主过渡。”

另有要求匿名的美国官员说：“反抗力量向阿萨德施加空前大的压力，阿萨德的势力范围在缩小。”

努兰表示，波格丹诺夫的言论表明俄罗斯看到了叙利亚的前景。

她说：“他们（俄罗斯）可以撤消对阿萨德政权的一切支持，无论是物质支持还是资金支持。他们还可以帮助我们确定叙利亚内部哪些人可能愿意为过渡政权结构出力。”（完）

编译：朱淑珍 发稿：王燕焜

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。