克里将在访俄期间再次推动找到叙利亚问题解决方案

路透华盛顿5月6日(记者 Arshad Mohammed) - 一名美国高官周一表示，美国国务卿克里将在本周访问莫斯科期间再次努力，看美国和俄罗斯是否能共同合作，找到结束叙利亚内战的政治解决方案。

克里周一下午启程前往莫斯科，定于周二与俄罗斯总统普京会晤，就包括伊朗和朝鲜核项目、阿富汗以及美俄贸易等一系列问题进行讨论。

2012年6月30日，有关国家在日内瓦就叙利亚问题达成一项政治方案，该方案旨在通过对话解决叙利亚危机，但此后便毫无进展。

这位要求匿名的美国官员称，他不清楚美俄是否能推动该计划。

俄罗斯称，阿萨德下台不应该是叙利亚有关各方进行会谈的前提条件。

这位美国官员称：“他们同意2012年6月30日的日内瓦公报，也做出了正式承诺，但现如今我们需要超越这种官方承诺，搞清楚是否有办法将其付诸实践。”

“显然我们迄今还没有做到，但我们当然希望再次努力，因为叙利亚的局势正逐步变得更糟，”该官员表示。

“伤亡人数在增加，谋杀率攀升，而且由于以色列的袭击，该地区的局势更加不稳定。”（完）

编译：靳怡雯 发稿：程芳

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